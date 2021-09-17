Астрахань, 17 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Астраханской области 17 сентября в 8:00 по местному времени открыты 572 постоянных избирательных участка. Как сообщает ИА REGNUM, в регионе проходят выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва, главы Ахтубинского района, глав пяти поселений, а также депутатов районных и сельских советов.

ИА REGNUM Выборы

В день голосования каждый избиратель в Астраханской области получит минимум по четыре бюллетеня: по федеральному избирательному округу, по Астраханскому одномандатному округу № 74, по единому и одномандатному округу на выборах депутатов областной думы.

На места в облдуме претендуют 362 человек из девяти политических партий. В новый созыв войдут 44 депутата вместо 58. 22 из них избираются по единому избирательному округу, и ещё 22 — по одномандатным округам. В каждом одномандатном округе за депутатские кресла борьбу ведут от пяти до восьми кандидатов. Среди них 138 — представители партий, семь — самовыдвиженцы.

В 16 районах Астраханской области проходят муниципальные выборы. Всего с 17 по 19 сентября в регионе проходит 25 избирательных кампаний.

В списки избирателей, по данным на 1 июля 2021 года, включены 724 тыс. 340 человек. Кроме постоянных избирательных участков также открыты временные: в больницах и диспансерах, на буровых платформах, железнодорожном вокзале. Все участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты. В дни голосования в помещениях для голосования размещены антисептики для рук, маски, перчатки, авторучки. У избирателей будут измерять температуру. Специальная разметка для обозначения необходимой санитарной дистанции позволит членам участковых избирательных комиссий, наблюдателям и представителям СМИ находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

Для выездов к избирателям, голосующим дома по уважительной причине, сформированы специальные индивидуальные пакеты. Участковые избирательные комиссии принимают заявления от граждан для голосования на дому до 14:00 19 сентября. Обращение может подать как сам избиратель, так и родственник или представитель соцслужбы.