Буэнос-Айрес, 16 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Аккаунт скончавшегося в ноябре 2020 года футболиста Марадоны вновь ожил — там появилось первое с момента смерти аргентинца фото. Изображение сопровождает цитата писателя Эдуардо Галеано.

(сс) Neogeolegend Диего Марадона

«Нет двух одинаковых огней. Есть большие пожары, детские пожары и пожары всех цветов. Есть люди безмятежного огня, которые даже не слышат ветра. И люди безумного огня, наполняющие воздух искрами. Некоторые пожары, глупые пожары, не зажигают и не горят. Но другие горят жизнью с такой страстью, что нельзя смотреть на них не мигая, а тот, кто приближается, зажигается», — говорится в подписи к фотографии.

Сразу после цитаты идёт объяснение, почему семья Марадоны приняла решение вести его аккаунт и дальше: «Твои дети хотят, чтобы твой непревзойденный огонь никогда не погас. Вот почему мы будем поддерживать твои сети активными — чтобы все, кто любит тебя и восхищается тобой, имели место, где можно отдать дань уважения, которую ты заслуживаешь».