Кабул, , 20:15 — REGNUM О ракетном обстреле Кабула сообщает 16 сентября Aamaj News.

Ракетный удар Defense.gov

По данным очевидцев, в северо-западной части города упало несколько ракет. Их падение зафиксировано у одной из электростанций — в районе Хаир-Хана.

Пока не установлено, какие структуры стоят за ракетным обстрелом Кабула.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в начале сентября установили контроль над всей территорией Афганистана. Силы сопротивления призывают сограждан к партизанской войне.

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