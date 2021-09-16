Кабул, 16 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. О ракетном обстреле Кабула сообщает 16 сентября Aamaj News.

Defense.gov Ракетный удар

По данным очевидцев, в северо-западной части города упало несколько ракет. Их падение зафиксировано у одной из электростанций — в районе Хаир-Хана.

Пока не установлено, какие структуры стоят за ракетным обстрелом Кабула.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в начале сентября установили контроль над всей территорией Афганистана. Силы сопротивления призывают сограждан к партизанской войне.