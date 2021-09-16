Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Соединенных Штатов как страны может не остаться к 2024 году, заявил 16 сентября бывший президент США Дональд Трамп в эфире канала Newsmax.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, с момента инаугурации Джо Байдена Соединенные Штаты «полетели вниз так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдем на выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — заявил Трамп.

После этой фразы ведущий программы прервал интервью с бывшим главой государства.

Как сообщало ИА REGNUM, заблокированный соцсетями и американскими СМИ Дональд Трамп заметно активизировался после скандального вывода войск США из Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Спровоцирует ли военный провал революцию в США? — Responsible Statecraft