16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили решение депутатов Европарламента ужесточить политику в отношении России и не признавать выборы в российский парламент.

Артур Савин, , 22:07 — REGNUM Решение большинства депутатов Европарламента утвердить доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России, включающий в себя подготовку к непризнанию итогов парламентских выборов в Российской Федерации, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Заседание Европейского парламента Иван Шилов © ИА REGNUM

"В проекте доклада по выстраиванию отношений с РФ, который для Еврокомиссии и Европейского совета подготовил комитет ЕП по международным делам, предлагается не признавать предстоящие выборы в Госдуму легитимными. Что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела страны и провокация?» — задаётся вопросом Кирилл Н.

Многие пользователи оказались крайне удивлены такой откровенной попыткой вмешаться во внутренние дела Российской Федерации и повлиять на результаты выборов. Граждане убеждены, что если перевернуть ситуацию, то Европа бы сошла с ума от негодования.

«Ха-ха! А это не есть ли вмешательство в выборный процесс внутри совершенно другого независимого государства? Если бы такие заявления прозвучали со стороны России, то сложно себе представить, какой бы вой поднялся в Европе по этому поводу», — указывает Сергей С.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что подобный исход событий был вполне себе ожидаем. Особенно не стоило ждать одобрения со стороны Европарламента, когда российские власти решили выдавить из страны иностранных агентов, угрожавших территориальной целостности государства.

«Ну, тот факт, что выборы на Западе не признают в любом случае, всем и так был ясен. Хотя, видимо, надежда Европы и США была на иностранных агентов, которые должны были бы взять власть в России, но они теперь рассредоточены по нарам», — отмечает Дмитрий Ю.

Часть людей считает крайне несправедливым такое отношение к себе со стороны Европы, когда после выборного процесса в США, во время которого было зафиксировано множество нарушений, никто не отвернулся от Вашингтона.

«Не стоит забывать, что у американцев у самих рыльце в пуху. Последние выборы президента показали, как внаглую можно сфальсифицировать результаты. При этом они считают нормой вмешиваться в выборы других стран, в том числе России. Образцовые лицемеры», — считает Сергей В.

Ряд пользователей указывает на то, что России не стоит даже обращать внимания на такие структуры, как Европарламент, ведь он, по сути, никак не способен повлиять на ситуацию в Российской Федерации.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

«Да нам как-то всё равно на это. Тем более что резолюция эта, по сути, наносит информационно-рекомендательный характер и ни на что не влияет. Да и вообще, Европарламент превратился в последнее время в генератор бесполезных постановлений и решений. Какой тогда смысл вообще обращать на них внимание?» — пишет Дмитрий И.

Нашлись и те, кто убеждены, что России пора всё-таки дать окружающим её странам понять, что вести себя таким образом нельзя.

«Представляете, какие лицемеры там сидят? Поехавшие и совершенно офигевшие от безнаказанности! Обрубить все щупальца надо бы этой грязной Европе! Они даже не скрывают, что напрямую вмешиваются в выборный процесс Российской Федерации и спонсируют местную оппозицию. Почему наши власти молчат? Пора задавить гадов!» — написал Виталий Ч.

Напомним, 16 сентября большинство депутатов Европарламента своим голосом утвердило доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России, включающий в себя подготовку к непризнанию итогов парламентских выборов в Российской Федерации.