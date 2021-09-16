Ярославль, 16 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Ярославле завершена реконструкция Добрынинского путепровода, объект полностью открыт для проезда автотранспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на автолюбителей.

Yarnews.net Автомобильное движение по путепроводу

Добрынинский путепровод в Ярославле реконструировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги». Государственный контракт был подписан 20 августа 2019 года, работы должны были быть выполнены к ноябрю 2020 года, однако из-за ошибок в проектировании ремонт был продлен еще почти на год.

Общая стоимость проведенных работ за счет переделки пролетов выросла на 214 миллионов рублей и в итоге составила 1 миллиард 238 миллионов 888 779 рублей и 58 копеек. Второй этап реконструкции путепровода закончился на месяц раньше срока. Теперь по словам водителей движение по сооружению идет без ограничений. Открыто по три полосы в каждом из направлений.