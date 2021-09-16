Москва, 16 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Число детей, ставших жертвами дорожных аварий в России, выросло по сравнению с прошлым годом, сообщили 16 сентября в российском ГИБДД.

Today.kz Ребенок в больнице

В ведомстве уточнили, что за первые восемь месяцев 2021 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, на 0,9% снизилось количество ДТП с участием несовершеннолетних.

Число пострадавших в дорожных авариях детей также снизилось — на 1,1%, а вот число погибших детей выросло на 12,9%. К погибшим относятся как сбитые машиной дети-пешеходы, так и пассажиры (таких больше).

Кроме того, каждое девятое ДТП произошло с детьми-велосипедистами и каждое 18-е — с детьми, управлявшими мототранспортом.