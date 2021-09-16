Челябинск, 16 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 365 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрировано уже 92 347 случаев заражения. Выздоровели 79 034 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается уже 8923 человека. А 21 гражданин скончался за сутки от ковида.