Сарагоса, Испания, 16 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал активизировать поддержку совместной кандидатуры испанских Арагона и Каталонии на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщают испанские СМИ.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

В рамках обсуждения проекта Санчес встретился в Сарагосе с главой правительства Арагона Хавьером Ламбаном, министром культуры и спорта страны Микелем Исетой и президентом Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко.

«Мы рассматриваем заявку [на проведение Олимпиады-2030] как государственный проект с непосредственным участием двух автономных сообществ, которые будут разрабатывать этот проект на равных», — сказал Санчес.

По его словам, это будет совместный и равноправный проект Арагона и Каталонии, и эта идея встала в один ряд с планами Испании и Португалии по подаче совместной заявки на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году: «2030 год может стать новым 1992 годом для нашей страны с точки зрения спорта, узнаваемости Испании и экономического развития тех областей, которые требуют дополнительных инвестиций и внимания общественности».