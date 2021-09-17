Курган, 17 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Курганской области 17 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба избиркома Курганской области Стена в центре общественного наблюдения

Свои двери для избирателей откроют 944 избирательных участка региона, сообщает избирком Курганской области. В центре общественного наблюдения установлена видеостена, куда поступают изображения с избирательных участков региона, на которых установлены камеры видеонаблюдения.

В 2021 году голосование будет идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. Численность избирателей в Зауралье составляет 678 326 человек.

Напомним, курганцы в 2021 году выбирают депутатов Государственной думы РФ.