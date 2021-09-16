Челябинск, 16 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Челябинске приглашение на выборы 17−19 сентября пришло женщине, которая умерла два года назад. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

По данным 74.ru, к журналистам обратилась родственница умершей. Она рассказала, что в листовке-приглашении на выборы было вписано имя её свекрови. Женщина добавила, что к тому же покойница несколько лет была зарегистрирована в Екатеринбурге, а также давно поменяла фамилию.

Глава облизбиркома Сергей Обертас пояснил журналистам, что гражданка, о которой идёт речь, указана в регистре избирателей базы данных ГАС «Выборы», прописана в Челябинске и сведений о государственной регистрации её смерти комиссия не получала. Официального обращения в избирком по данному факту также не было. Он также добавил, что, согласно законодательству, учётом избирателей должны заниматься районные и городские администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы.