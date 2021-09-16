Москва, 16 сентября 2021, 19:46 — REGNUM Проявлением цинизма назвала дистанционные попытки США учить афганцев, как им теперь жить, 15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отметив, что политика России в отношении Афганистана будет очень сильно зависеть от тех обещаний, что дали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по правам человека и другим сторонам внутренней политики, Захарова сказала:
Ранее Захарова напомнила, что больше всего материально помогать Афганистану должен Вашингтон, поскольку именно американцы виновны в том положении, в котором сейчас находится афганский народ.
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