Москва, , 19:46 — REGNUM Проявлением цинизма назвала дистанционные попытки США учить афганцев, как им теперь жить, 15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США Афганистан

Отметив, что политика России в отношении Афганистана будет очень сильно зависеть от тех обещаний, что дали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по правам человека и другим сторонам внутренней политики, Захарова сказала:

«Но больше всего поражает тот цинизм, с которым делаются заявления со стороны западных партнёров, которые теперь уже на расстоянии учат афганцев, как им жить, но при этом не очень понимают, что делать с тем, что сами натворили».

Ранее Захарова напомнила, что больше всего материально помогать Афганистану должен Вашингтон, поскольку именно американцы виновны в том положении, в котором сейчас находится афганский народ.

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