Лондон, 16 сентября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. 16 сентября 21-летний фланговый защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс в своем Instagram-аккаунте сообщил, что его дом был ограблен во время матча первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов «Челси» — «Зенит» (1:0). Футболист сообщил, что грабители вынесли из дома тяжелый сейф с драгоценностями и медалями.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч «Челси» — «Зенит» проходил 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфрод Бридж». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 69-й минуте забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачи Сесара Аспиликуэты.

В прошлом сезоне Рис Джеймс принял участие в 32-х матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитыми мячом и двумя результативными передачами. В составе «Челси» Джеймс стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21.