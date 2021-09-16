Гавана, 16 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Жители кубинской провинции Вилья-Клара получили пять контейнеров с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Prensa Latina.

Michael Nielsen Куба

Гуманитарная помощь, отправленная на Кубу дружественными государствами, состоит из пакетов с рисом, рафинированным сахаром, макаронами и бобовыми.

Директор по розничной торговле региона Йоэль Ромеро сообщил прессе, что содержимое контейнеров будет распространено в 13 муниципалитетах провинции.

По его словам, каждая семья получит по три килограмма риса, такое же количество макарон, упаковку сахара-рафинада и упаковку бобовых.