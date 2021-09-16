Курган, 16 сентября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Житель Частоозерского района Курганской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего сменщика по работе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ружьё

Обвиняемый свою вину признал уже в ходе следствия, пояснив следователю, что решил убить односельчанина, так как подумал, что тот хочет занять его должность.

Производственная драма, по данным следствия, произошла в июле 2021 года. Обвиняемый не вышел на рабочее место по причине алкогольного опьянения. Узнав, что вместо него на работу пришёл знакомый односельчанин, мужчина взял двуствольное охотничье ружье с патронами, заявился на место работы и произвёл прицельный выстрел в сменщика, который успел укрыться за машиной. Второго выстрела не произошло, так как сменщик успел забрать у пьяного ружьё.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). В скором времени дело по существу рассмотрит суд.