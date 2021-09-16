Ставрополь, 16 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Урожай плодов и ягод в этом году в России достигнет полутора миллиона тонн, сообщили 16 сентября в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Gov39.ru Калининградские яблоки

Такой прогноз обнародовал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на открытии международной конгресс-выставки «PRO Яблоко 2021» в Ставропольском крае.

Отмечается, что этот показатель — очередной рекорд российских аграриев. В течение ближайших пяти лет он, по прогнозу Минсельхоза РФ, он достигнет 2,2 млн тонн.