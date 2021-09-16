Гуаякиль, Эквадор, 16 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Эквадорские фермеры и рабочие перекрыли автодороги в ряде городов страны в знак протеста против экономической политики властей. Об этом пишет Prensa Latina.

Agencia de Протесты в Эквадоре

Отмечается, что к протестам фермеров присоединились также рабочие и представители коренных народов. Они перекрыли подъезды к городам Гуаякиль, Бабаойо и Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас.

Протестующие требуют установить минимальную фиксированную цену в 35 долларов за урожай весом 220 фунтов: в настоящее время минимальная цена составляет 32 доллара. Помимо этого, они выражают несогласие с ростом цен на сельскохозяйственные ресурсы и топливо.

В других городах Эквадора, таких как Риобамба, профсоюзы водителей такси также вышли на улицы из-за последствий, вызванных ежемесячным повышением стоимости на бензин и дизельное топливо.