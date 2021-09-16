Сысерть, Свердловская область, 16 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Сысерти (Свердловская область) вынудили уволиться заведующую детсадом № 1 Олесю П. после того, как она подписалась под обращением о спасении городского хлебокомбината, сообщают журналисты.

(сс) Katrina_S Детский сад

Как передаёт «Накануне.ру», было составлено два обращения по поводу закрытия хлебозавода. Одно из них подписали руководители и других дошкольных учреждений, но именно заведующей детсадом № 1 было «предложено» уйти с должности. Начальник городского управления Оксана Колясникова заявила порталу, что у чиновников были три замечания к уволившейся руководительнице. Та якобы нарушила правила антитеррористической безопасности, поставила в обращении свою печать, а также нарушила рабочую субординацию. Впрочем, заведующая самостоятельно написала заявление по собственному желанию, уверяет чиновница. Супруг заведующий заявил изданию, что его жену госпитализировали после нервного срыва. Она пока числится в штате, так как женщина взяла больничный. Родители составили новое обращение к мэру Сысерти — уже в поддержку заведующей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее благодаря вмешательству прокуратуры работникам хлебокомбината выплатили долги по зарплате.

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