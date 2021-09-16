Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Две девушки из Нижнего Новгорода вошли в ТОП-100 самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала «MAXIM».

Татьяна Виноградова Серия «Девушки»

Авторы рейтинга присудили 45-е место актрисе Марии Лисовой, учившейся в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева. Популярность девушка приобрела после съемок в фильмах «Частное пионерское» и «Вратарь галактики», а также в сериалах «Метод», «За час до рассвета» и «Московская борзая».

На 59-й строчке рейтинга оказалась уроженка Нижнего Новгорода, известная модель и основатель фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. Сейчас 39-летняя звезда подиумов проживает и работает за рубежом.