Леверкузен, Германия, 16 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. 16 сентября в Леверкузене на стадионе «БайАрена» «Байер-04» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы 2021/22 примет венгерский «Ференцварош». В стартовый состав «фармацевтов» не попал 29-летний вратарь сборной России Андрей Лунев. Место в ворота немецкой команды с первых минут займет Лукаш Градецки. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

Стартовые составы команд:

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Джонатан Та, Одило Коссуну, Джереми Фримпонг, Дэйли Синкравен, Эзекиэль Паласиос, Керем Демирбай, Мусса Диаби, Амин Адли, Флориан Виртц, Лукас Аларио.

«Ференцварош»: Денеш Дибус, Сами Ммаэ, Эльдар Чивич, Миха Блажич, Генри Уинго, Кристоффер Закариассен, Балинт Вексей, Степан Лончар, Райан Ммаэ, Токмак Нгуен, Александр Зубков.