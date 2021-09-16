Ярославль, 16 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой инициировать на федеральном уровне программу по организации детского отдыха. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на встрече с Анной Кузнецовой

Об этом глава Ярославской области Дмитрий Миронов говорил на встрече с омбудсменом, которая прошла в Ярославле.

«Со стороны Правительства области просим рассмотреть возможность инициировать на федеральном уровне отдельную программу по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в части модернизации материально-технической базы загородных лагерей. Это будет логичным продолжением реализации задач, поставленных Президентом страны, в сфере обеспечения условий для детского отдыха», — сказал Дмитрий Миронов.

В ответ уполномоченный пообещала учесть опыт Ярославской области.

«В ближайшее время пройдет совещание с Уполномоченными со всей страны, где будут подведены итоги этой летней кампании, и опыт Ярославской области, всех коллег, кто организует работу по модернизации детских лагерей и проведению оздоровительной кампании, будет полезен. Мы будем вместе добиваться расширения возможностей отдыха и оздоровления наших детей», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Yarregion.ru Участники встречи обсудили вопросы детского отдыха

По словам Дмитрия Миронова, защита прав несовершеннолетних, охрана материнства и детства, развитие детского здравоохранения и образования входят в число приоритетов работы правительства Ярославской области. Губернатор рассказал омбудсмену, что этим летом в лагерях региона отдохнули более 43 тысяч детей. В Ярославской области реализуется программа «детского кешбэка», инициированная Президентом России Владимиром Путиным. По ней в регионе приобретено 6 тысяч путевок на сумму более 140 миллионов рублей. Бесплатными путевками обеспечены более 14 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

«Сегодня в Ярославской области проживают почти 150 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. При этом отмечу, что ежегодно увеличивается число многодетных семей. Сейчас их более двенадцати с половиной тысяч. В регионе на поддержку детей и родителей направлены ежемесячные выплаты и пособия, оказывается адресная материальная помощь малоимущим семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Мы стараемся гибко подходить к вопросу поддержки — прежде всего, отталкиваемся от потребностей самой семьи. Поэтому помощь — это не только денежные выплаты, но и предоставление земельных участков, улучшение жилищных условий, организация бесплатного отдыха и оздоровления детей», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Анна Кузнецова оценила проводимую при поддержке правительства области работу по реализации концепции «Ярославская область — территория безопасного детства». В регионе на 13 процентов выросло число детей, которые воспитываются в многодетных семьях. Работает система соцподдержки материнства и детства. В рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Ярославской области», утвержденной правительством области, адресную материальную помощь на общую сумму 14,1 млн рублей в первой половине 2021 года получили 134 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.