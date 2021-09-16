Токио, 16 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. SEGA представит новую ролевую игру на выставке достижений в индустрии видеоигр Tokyo Game Show 2021 Online. Об этом 16 сентября сообщает портал Gematsu.

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Онлайн-мероприятие компании будет называться Sega News Tokyo Game Show 2021 Special, в рамках этой трансляции компания представит «информацию о последних играх от Sega и Atlus». Стрим начнётся 1 октября 2021 года, в 16:00 по московскому времени.

Напомним, Tokyo Game Show 2021 Online будет проходить с 30 сентября по 3 октября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках онлайн-выставки компания Square Enix, возможно, сообщит новости об игре Final Fantasy XVI.