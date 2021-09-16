Челябинск, 16 сентября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Челябинской области Арбитражный суд оставил без движения заявление сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра о банкротстве. Соответствующее определение размещено на сайте инстанции.

Арбитражный суд Челябинской области

Поводом для этого стали претензии к предоставленным им пакетом документов. Некоторые из нужных бумаг отсутствовали, а часть оказалась нечитаемой. К 11 октября заявителю предложено устранить эти недочёты.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление от имени Дубровского о признании его банкротом было подано 6 сентября. В нём также содержатся просьбы ввести процедуру реструктуризации его долгов и утвердить ему финансового управляющего.