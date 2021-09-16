Рен, Франция, 16 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. 16 сентября в Рене (Франция) на стадионе «Роазон Парк» футбольный клуб «Ренн» примет лондонский «Тоттенхэм». Матч первого тура группы G Лиги конференций УЕФА 2021/22 начнется в 19:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Ренн» (расстановка 4−4-2): Ромен Сален — Адриен Трюффер, Лоик Баде, Наиф Агерд, Амари Траоре — Камал Дин Сулемана, Флавьен Тэт, Батист Сантамария, Бенжамин Буриго — Серу Гирасси, Гаэтан Лаборде.

«Тоттенхэм» (расстановка 4−3-3): Пьерлуиджи Голлини — Мэтт Доэрти, Джо Родон, Джафет Тангана, Бэн Дэвис — Танги Ндомбеле, Оливер Скипп, Брайан Хиль Сальватьерра — Стивен Бергвейн, Лукас Моура, Харри Кейн.

По пути в групповую стадию Лиги конференций «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Пасушем» со счетом 3:1 по итогам двухматчевого противостояния (1:0, 3:0).

После четырех первых туров Английской Премьер-лиги 2021/22 лондонский «Тоттенхэм» с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.