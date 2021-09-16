Москва, , 19:08 — REGNUM Заявления официальных лиц Украины, например секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, о том, что Вооруженные силы Украины могут повоевать за Крым, являются неадекватной работой «на публику», сообщила 16 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Крым под надежной защитой, и крымчане об этом знают. Поэтому никакие заявления, полуадекватные или совсем неадекватные, со стороны украинских официальных лиц не должны их беспокоить», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о степени реальности этих угроз.

«И вообще в принципе работа на публику и просто неадекватные заявления», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова пообещала подарить игрушечный танк украинским генералам, желающим «проехать на танке» по Красной площади.

Читайте ранее в этом сюжете: Военных Украины выкинут из самолёта США на учениях Rapid Trident-2021