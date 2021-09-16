Москва, 16 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Заявления официальных лиц Украины, например секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, о том, что Вооруженные силы Украины могут повоевать за Крым, являются неадекватной работой «на публику», сообщила 16 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Крым под надежной защитой, и крымчане об этом знают. Поэтому никакие заявления, полуадекватные или совсем неадекватные, со стороны украинских официальных лиц не должны их беспокоить», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о степени реальности этих угроз.

«И вообще в принципе работа на публику и просто неадекватные заявления», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова пообещала подарить игрушечный танк украинским генералам, желающим «проехать на танке» по Красной площади.