Ярославль, 16 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Ярославле прекратили уголовное дело против двух молодых людей, которые во время треш-стрима разгромили квартиру женщины за деньги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Кадр из треш-стрима

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что потерпевшая женщина подала в суд ходатайство о примирении с двумя подсудимыми. Скандал произошёл в марте 2021 года. Двое молодых людей вели прямой эфир из квартиры женщины. За денежные вознаграждения от зрителей они разгромили квартиру потерпевшей, а также демонстрировали её в обнажённом виде.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Заволжского судебного района г. Ярославля от 16 сентября 2021 года уголовное дело по обвинению Клименко Ивана и Сергеева Артема в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба), ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни) прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшей», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Решение мирового суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Заволжский районный суд.