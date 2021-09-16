В Мехико попытка нелегальной врезки в трубопровод закончилась взрывом
Мехико, 16 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в районе Акольман (штат Мехико, Мексика), пишет 16 сентября Milenio.
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Контейнер с дизельным топливом
Причиной ЧП стала попытка неизвестных произвести незаконную врезку в трубопровод с дизельным топливом. В результате этой диверсии пары топлива вспыхнули, начался пожар.
В итоге сгорели две машины — возможно, людей, которые «напали» на трубу. Подача топлива на этом участке трубопровода перекрыта.