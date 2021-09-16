Мехико, 16 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в районе Акольман (штат Мехико, Мексика), пишет 16 сентября Milenio.

succo Контейнер с дизельным топливом

Причиной ЧП стала попытка неизвестных произвести незаконную врезку в трубопровод с дизельным топливом. В результате этой диверсии пары топлива вспыхнули, начался пожар.

В итоге сгорели две машины — возможно, людей, которые «напали» на трубу. Подача топлива на этом участке трубопровода перекрыта.