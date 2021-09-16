Загреб, 16 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. 16 сентября в Загребе (Хорватия) на стадионе «Максимир» «Динамо» в матче первого тура групповой стадии второго по престижности еврокубка сыграет с лондонским «Вест Хэмом». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Ливакович, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Шутало, Адеми, Иванушеч, Ристовски, Мишич, Франьич, Петкович, Оршич.

Запасные: Загорац, Мохарамми, Штефуль, Гояк, Андрич, Толич, Булат, Юрич, Батурина, Дилавер, Менало, Шпикич.

Главный тренер: Дамир Кржнар.

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Диоп, Фредерикс, Райс, Форналс, Лансини, Влашич, Соучек, Антонио.

Запасные: Цоуфал, Крал, Ярмоленко, Ареола, Доусон, Нобл, Огбонна, Боуэн, Бенрахма, Масуаку, Джонсон, Рэнлодф.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

23-летний атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» в последний день летнего трансферного окна из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Текущее соглашение хорвата с «молотобойцами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2025/26.