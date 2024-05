Вашингтон, 16 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Суд обязал композитора Марти О'Доннелла выплатить студии Bungie $100 тыс. Об этом 16 сентября сообщает портал Kotaku.

Destiny 2

Судья решил, что О'Доннелл нарушил условия решения предыдущего судебного процесса и, таким образом, проявил неуважение к суду. Музыкант постоянно использовал материалы Bungie, несмотря на то, что уже давно покинул компанию. Например, он выкладывал в сеть ролики с контентом, права на которой принадлежат разработчикам.

Для справки: О'Доннелл долгое время работал в Bungie, он является автором культовой музыки для игры Halo. В 2014 году он заявил на своей twitter-странице, что его уволил из компании «без причины».

По решению суда, который, стоит отметить, музыкант выиграл, он должен был вернуть Bungie «весь материал» из Destiny и амбициозного проекта Music of the Spheres (в его реализации приняли участие композитор Майкл Сальватори и Пол Маккартни). Но в 2019 году О'Доннелл начал загружать на свой YouTube-канал и на страницу Bandcamp музыкальные композиции, созданные на основе материалов Destiny и Music of the Spheres, что положило начало новому судебному процессу.