Ярославль, 16 сентября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обсудила предложения ярославского депутата Ларисы Ушаковой о расширении материнского капитала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Yarregion.ru Встреча у губернатора

Детский омбудсмен 16 сентября побывала в Ярославле, встретившись с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. В совещании у главы региона приняли участие заместитель губернатора Анатолий Гулин и председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной думы Лариса Ушакова. Центральной темой встречи стали вопросы детского здоровья, поддержке материнства и детства.

Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова предложила закрепить на федеральном уровне расширение маткапитала в части его применения для оплаты частных детсадов и приобретение автомобиля, а также снять трехлетний мораторий на погашение ипотеки.

«Хотелось бы заручиться вашей, Анна Юрьевна, поддержкой как в продвижении предложений по расширению использования материнского капитала, так по масштабированию Социального кодекса на федеральном уровне», — попросила президентского уполномоченного депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Отдельно шла речь о переносе на федеральный уровень некоторых положений Социального кодекса Ярославской области. Омбудсмен оценила реализацию в регионе данного нормативного акта. Благодаря мерам соцподдержки, в области число детских домов сократилось с 37 до 12, их бывшие воспитанники нашли новые семьи. Анна Кузнецова надеется на реализацию идей ярославских законодателей.

«Благодарю вас за погруженность в работу, за активность и за то, что у вас есть идеи. Это очень важно. Главное теперь, чтобы эти предложения были услышаны и реализованы», — сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Помимо совещания у главы региона, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ посетила Перинатальный центр и побывала в онкоцентре в Ярославле.