Москва, 16 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. 16 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче первого тура группы E Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с «Марселем». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

На матч назначена боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме — Станислав Магкеев, Тин Едвай, Мурило Серкейра, Наир Тикнизян — Алексис Бека Бека, Дмитрий Баринов — Даниил Куликов, Рифат Жемалетиднов, Франсуа Камано — Федор Смолов.

«Марсель»: Пау Лопес — Вильям Салиба, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Валентен Ронжье — Бубакар Камара, Маттео Гендузи — Жерсон, Амаду Дьенг, Дженгиз Ундер — Амин Арит.