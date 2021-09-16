Вашингтон, 16 сентября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. МВФ пока приостановил работу с Афганистаном, сообщил 16 сентября журналистам официальный представитель валютного фонда Джерри Райс.

«Вы держитесь здесь. Просто денег нет»

Райс «Наше взаимодействие с Афганистаном приостановлено до тех пор, пока международное сообщество не внесёт ясность в вопрос о признании правительства».

Он пояснил, что сам фонд не принимает решений о признании законными властей каких-либо стран, а «ориентируется на международное сообщество».

Поскольку международное сообщество пока не признала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) законной властью в республике, программа МВФ по Афганистану временно не действует.