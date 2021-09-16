Канберра, 16 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Частная тайваньская ракета Hapith I компании загорелась в ходе космического запуска на пусковой площадке Whalers Way в южной части Австралии, сообщает 16 сентября пресс-служба оператора площадки Southern Launch.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«При запуске в ракете произошла внутренняя неисправность, в результате чего началось возгорание», — указано в сообщении.

Взрыва удалось избежать благодаря действиям пожарной службы Австралии, которая локализовала и потушила возгорание на пусковой площадке.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Справка ИА REGNUM: Hapith I — двухступенчатая 10-метровая суборбитальная ракета с двигателем на гибридной тяге производства тайваньской компании TiSPACE.