Стокгольм, 16 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Спустя год после анонсирования коллекции мебели и аксессуаров для геймеров IKEA и ASUS готовы выпустить её в продажу в США и Великобритании. Об этом 16 сентября сообщает портал Engadget.

Геймер

Ранее компании начали продавать товары коллекции в Китае и Японии, старт продаж IKEA's ASUS ROG gaming collection в США и Британии запланирован на 1 октября 2021 года. В коллекцию входят предметы шести продуктовых линеек: Uppspel, Lanespelare, Matchspel, Gruppsel, Utespelare и Huvudspelare.

Продукты линейки Uppspel IKEA разработала в прямом сотрудничестве с ASUS, а остальные создала самостоятельно, с учётом идей, полученных в ходе реализации проекта. Компания выпускает в рамках коллекции геймерские стулья, столы и различные аксессуары.

https://twitter.com/HYPEBEAST/status/1438497774081757184

Напомним, IKEA и ASUS объявили о сотрудничестве в сентябре 2020 года. Тогда компании заявили, что хотят создать «экосистему домашнего гейминга».