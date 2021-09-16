Дортмунд, Германия, 16 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» подпишет скоростного форварда лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернера в случае ухода 21-летнего Эрлинга Холанда в следующее трансферное окно. На норвежского вундеркинда претендуют «Реал», «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Эдгар Брещанов Тимо Вернер

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в семи матчах «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В прошедшее летнее трансферное окно сообщалось, что руководство лондонского «Челси» предложило «Боруссии» 175 миллионов евро за трансфер Холанда. Однако «шмели» отказались отпускать футболиста, и «пенсионеры» подписали таранного форвард сборной Бельгии из «Интера» Ромелу Лукаку.