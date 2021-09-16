Подгорица, , 18:36 — REGNUM Последние события в Черногории вызывают озабоченность у западных партнеров, заявила посол США Джуди Райзинг Рейнке, передает 16 сентября телевидение Черногории (TVCG).

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После всех сентябрьских событий, которые еще больше раскололи черногорское общество, посол США Райзинг Рейнке призывает политических деятелей снизить напряженность.

«Мы призываем правительство, премьер-министра, г-на Бечича и Абазовича выполнить данные год назад обещания о том, что Черногория останется на евроатлантическом курсе, чтобы сохранить те ключевые элементы внешней политики Черногории, которые важны в чтобы ускорить процесс вступления в ЕС. Мы призываем президента Джукановича, ДПС и оппозицию сотрудничать и работать в интересах общества», — сказала Райзинг Рейнке.

«Я хочу отметить, что европейское будущее — это то, что вы все выбрали как правильный путь для Черногории. Это то, с чем вы все согласны. Сосредоточьтесь на выявлении тех областей, в которых можно добиться прогресса. Избегайте разногласий, повышения напряженности, которая создаст благодатную почву для пагубных влияний, и это то направление, в котором мы должны двигаться», — сказал американский посол.