Подгорица, 16 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Последние события в Черногории вызывают озабоченность у западных партнеров, заявила посол США Джуди Райзинг Рейнке, передает 16 сентября телевидение Черногории (TVCG).

ИА REGNUM Черногория

После всех сентябрьских событий, которые еще больше раскололи черногорское общество, посол США Райзинг Рейнке призывает политических деятелей снизить напряженность.

«Мы призываем правительство, премьер-министра, г-на Бечича и Абазовича выполнить данные год назад обещания о том, что Черногория останется на евроатлантическом курсе, чтобы сохранить те ключевые элементы внешней политики Черногории, которые важны в чтобы ускорить процесс вступления в ЕС. Мы призываем президента Джукановича, ДПС и оппозицию сотрудничать и работать в интересах общества», — сказала Райзинг Рейнке.

«Я хочу отметить, что европейское будущее — это то, что вы все выбрали как правильный путь для Черногории. Это то, с чем вы все согласны. Сосредоточьтесь на выявлении тех областей, в которых можно добиться прогресса. Избегайте разногласий, повышения напряженности, которая создаст благодатную почву для пагубных влияний, и это то направление, в котором мы должны двигаться», — сказал американский посол.