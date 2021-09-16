Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера-дальнобойщика Михаила Рябчикова, который во время задержания в пьяном виде в каршеринговом автомобиле прищемил руку сотруднику ДПС. О решении суда 16 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Скриншот видео ГУ МВД по СПб и ЛО Блогер Михаил Рябчиков

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 13 сентября 31-летний бывший дальнобойщик Михаил, будучи в нетрезвом состоянии, сел в арендованный автомобиль и отправился в центр Петербурга. Свою поездку мужчина показывал в прямом эфире своим многочисленным подписчикам, при этом не скрывал, что сильно пьян. Рябчикова остановили у дома 118 на Невском проспекте сотрудники ДПС. Когда полицейский попросил предъявить водительское удостоверение и документы на машину, блогер попытался закрыть дверь автомобиля и прищемил сотруднику ДПС руку.

В суде следствие указало, что Рябчиков официально не трудоустроен, не имеет постоянного источника дохода и средств к существованию, преступление совершено из хулиганских побуждений, сопряжено с управлением автомобиля в состоянии опьянения.

«Рябчиков возражал и пояснил, что его пугает заявление следствия и прокурора, он не видит от себя угрозы для общества. Не отрицает, что был в состоянии алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования отказался», — сообщили в ОПС.

До 13 ноября 2021 года мужчина будет находиться под стражей.