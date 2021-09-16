Новосибирск, 16 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Станислав Галиев, ещё по шайбе забросили Вячеслав Войнов, Николай Чебыкин и Олег Зайцев.

У «Сибири» точными бросками отметились Илья Морозов, Александр Шаров, Никита Сетдиков и Денис Бодров.

«Динамо» одержало шестую победу подряд в шести матчах. «Сибирь» потерпела пятое поражение в шести играх.

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