16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского военного и политического эксперта Юрия Дудкина о том, что попытка Украины выступить против России обречена на провал.

Оксана Переможенко, , 20:33 — REGNUM Попытка Украины выступить против России обречена на провал. Об этом 15 сентября заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире канала «Первый независимый».

Центр Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нужно прекрасно понимать и Верховному главнокомандующему… и министерству обороны, где у нас слабые участки… Я цитирую… журнал The National Interest, американский журнал… который сказал… еще два года назад, что Российская Федерация… обладает лучшими средствами радиоэлектронной борьбы. То есть все потуги воспрепятствовать их нападению, если оно может быть, или нападению той же Украины, например… Очень быстро будут локализованы средствами радиоэлектронной борьбы. Потому, что у нас на сегодняшний день многие виды оружия основаны на электронике и связи… На сегодняшний день мы пока что бессильны в этом отношении. Начинать какую-то заваруху… мы не просто не имеем права. Мы обречены на провал и на гибель…» — сказал он.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Первый независимый». Многие не стали спорить с Дудкиным о том, что уровень вооружения украинской армии в сравнении с армией России крайне низкий.

Куличики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия — лучшая в обороне! Мы не имеем права начинать заваруху!». А если бы Россия была послабее, то вы бы имели полное право начинать заваруху?.. Логично. И, главное, откровенно!» — отреагировал Victor S.

«Украина повторит судьбу своей ГТС», — добавил Василий Ф.

«Рядом с лучшей армией мира у вас может быть одна стратегия — не злить, вызывать и дальше жалость. Пока вас жалеют, вас не трогают», — написала Татьяна П.

«Значит, Украина начнёт военные действия, чтоб было на что свалить свою вину за экономическую разруху», — пишет Я Колесник.

«У россиян только калашей (автоматов Калашникова — О. П.) семь модификаций разного калибра и боеприпасов на 100 лет непрерывной стрельбы. А у нас патронов даже нет, в Чехии берем», — отметил Всё Знаю.

«Украина нападёт на Россию, и не будет Украины», — отреагировал Ринат К.

«Украина с РФ начнет войну не чтобы выиграть, а чтобы сдаться», — добавил Сергей Сергеевич.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если вы читаете американские военные журналы, в том числе тот, который цитировали, то вы должны знать и то, что там написано не только это, а то, что в плане электронной защиты Россия на данный момент опережает США на 20 лет, в плане разработки военных технологий как минимум на 10… Поэтому первое, что сделал Байден, когда пришел к власти, — побежал, теряя тапки, подписывать договор с Россией о сдерживании вооружений. Америка превосходит в количестве, а Россия — в качестве. Кстати, на сегодня российская армия единственная, где проведено обновление всего и вся на 80%, в последних учениях вообще роботы участвовали, но можете продолжать жить в иллюзиях… Вам Владимир Владимирович сказал: дернитесь — потеряете государственность. Он человек добрый, неконфликтный, даже не помню, чтобы он хоть раз орал на кого-то или хамил, даже когда приходилось сталкиваться с хамством, он по сей день вас жалеет, даже толком серьезных санкций не наложил, всегда разделял народ и правительство, но когда речь пойдет об опасности для страны, не обессудьте», — подытожила Виктория Д.

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