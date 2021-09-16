Архангельск, 16 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Архангельские следователи задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего северодвинца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

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«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тело убитого в Северодвинске 17-летнего подростка обнаружили прохожие вечером 10 сентября. Задержать убийцу по горячим следам правоохранителям задержать не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.