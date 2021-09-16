Ниш, Сербия, 16 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Сербия рассматривает повторное введение всеобщей воинской повинности, потому что это соответствует реальным потребностям армии. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович 16 сентября в городе Ниш.

Mod.gov.rs Небойша Стефанович с сербскими солдатами

При этом Стефанович уточнил, что окончательное решение по этому поводу вряд ли будет принято до конца текущего года, так как «есть много аспектов, которые нужно учесть».

Министр обороны Сербии добавил, что у Генштаба есть собственное мнение на счет возвращения к призывной системе.

«Нам нужно больше военных. Я радуюсь тому, что у нас увеличивается количество военных, которые проходят службу в армии на добровольных началах, но этого недостаточно», — процитировал телеканал РТС слова Небойши Стефановича.

Напомним, что в Нише в аэропорту «Пилот-лейтенант Михайло Петрович» проходят совместные учения вооруженных сил Сербии и США под названием «Небесный мост-21». Министр Стефанович, вместе с начальником Генштаба Армии Сербии Миланом Мойсиловичем и послом США в Сербии Энтони Годфри посетил там 16 сентября сербских и американских военных.