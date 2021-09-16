Бишкек, , 18:27 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали бывшего депутата республиканского парламента Руслана Чойбекова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 16 сентября.

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По версии следствия, во время парламентских выборов 2020 года Чойбеков получил $300 тысяч (21,8 млн рублей), пообещав одному из политиков депутатский мандат. Обещание он не выполнил, а деньги присвоил.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Руслана Чойбекова меры пресечения на весь период следствия.

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