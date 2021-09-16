Киев, , 18:26 — REGNUM Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 начнутся на территории Украины 20 сентября, сообщает 16 сентября пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Учения будут проводиться до 1 октября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

«Основная цель — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций», — сообщает пресс-служба.

При этом отмечено, что учения Rapid Trident-2021 являются важным шагом на пути Украины в НАТО.

«Участие в учениях примут шесть тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров», — говорится в сообщении.

Отдельно указано, что во время этих учений украинских военных пустят на борт самолёта С-130 военно-транспортной авиации США и разрешат прыгнуть с парашютом вместе с американскими десантниками.

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