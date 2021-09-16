Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Карантин по коронавирусу или острым респираторным вирусным заболеваниям введен в 10% школ и детских садов в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

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В ведомстве отмечают, что пришлось полностью остановить учебный процесс в семи детсадах, школах и школах-интернатах, где число заболевших детей превысило пороговое значение.

На карантин по ОРВИ оказались временно закрыты пять из них, а остальные — на карантин по COVID-19.