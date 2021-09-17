Брянск, 17 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва началось 17 сентября в Брянской области. Голосование продлится три дня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

В регионе сформировано два одномандатных округа, по которым зарегистрировано 19 кандидатов в Госдуму. В общей сложности напечатано более двух миллионов избирательных бюллетеней. Современными техническими устройствами КОИБ-2017 оборудовано 88 избирательных участков.

С 17 по 19 сентября в регионе также проходят дополнительные выборы депутатов Брянской областной Думы — своих представителей выбирают два муниципалитета.