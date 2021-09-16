Сыктывкар, 16 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В дни выборов в Коми на 41 избирательном участке будут испытывать систему проверки однократности голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил глава республиканского избиркома Дмтирий Митюшев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По его словам, каждый избиратель на этих участках будет проходить проверку до получения бюллетеня.

«Сведения о нем будут через портал госуслуг вноситься на сервер — первые две буквы имени, отчества, фамилии, дата рождения и последние четыре цифры паспорта. Оператор — член участковой комиссии, зайдя на портал госуслуг, забивает эту информацию, нажимает кнопку и получает информацию — не получил ли этот граждан бюллетень где-либо в другом месте, не воспользовался ли он дистанционным голосованием, не подал ли он заявление о голосовании вне помещения для голосования. Только после того, как оператор убедится в этом, он выдает ему бюллетень», — рассказал Митюшев.

Как сообщало ИА REGNUM, на досрочных выборах в Коми проголосовали более 38% избирателей.