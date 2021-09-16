Бишкек, 16 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Муниципальные транспортные предприятия столицы Киргизии являются сугубо убыточными, поэтому из городско бюджета им ежегодно выделяют 244 млн сомов (210 млн рублей) субсидий. Об этом на заседании профильной комиссии Бишкекского городского совета вице-мэр Русланбек Акылбеков, передает «24.kg».

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По словам чиновника, из этих денег 134 млн сомов (115 млн рублей) получает Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, а остальные 110 млн сомов (95 млн рублей) — Бишкекское троллейбусное управление.

Представитель муниципалитета отметил, что в мэрии давно сомневаются в том, что транспортные предприятия правдиво отражают свои доходы.

«Почему хотим и требуем, чтобы вводили электронное билетирование? Чтобы все было прозрачным, чтобы деньги не уходили в чьи-то карманы. Тогда будет видно, сколько именно перевозят льготников», — резюмировал он.